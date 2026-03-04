Between Dreams and Hope, Cinémas du Grütli, Genève

Between Dreams and Hope 7 et 13 mars Cinémas du Grütli

Azad, un homme trans, vit une histoire d’amour avec Nora, à Téhéran, dans un environnement aimant et libre, malgré la violence répressive du gouvernement iranien, autoritaire et conservateur. Lorsqu’il décide d’entreprendre une transition administrative et médicale, il découvre que son père, avec qui il a coupé tout contact, doit donner son accord pour démarrer le processus. Nora et Azad partent donc à sa rencontre pour tenter de le convaincre, sans jamais désespérer devant la tyrannie.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878

À Téhéran, Azad décide d’entreprendre une transition médicale. Bien entouré de Nora, il part retrouver son père dont l’accord est obligatoire pour démarrer le processus. LGBTQIA+ Identité

