Laàs

Beubeu, le concert de vos envies en live !

La fourmi rouge Laàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Beubeu vous propose une expérience totalement folle créer le concert de vos envies en live !

Avec plus de 300 millions de vue sur les réseaux de son éphéméride, il transpose l’expérience du virtuel au réel. Un concert qui sera forcément différent à chaque date puisque c’est vous qui allez le créer, suivant vos envies, vos thèmes et en choisissant même le style musical et les instruments joués. Humour et fantaisie seront forcément au rendez-vous pour cette représentation qui n’existera pas encore au moment où vous franchirez les portes de la fourmi rouge et qui n’existera déjà plus lorsque vous la quitterez. Mais vous en ressortirez avec la sensation d’avoir vécu un sentiment unique. Ce concert, c’est votre concert!

Un spectacle interactif donc qui sera favorisé par l’ambiance intimiste de la fourmi rouge .

Venez découvrir et créer cette incroyable performance ! .

La fourmi rouge Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 86 87 lafourmirouge64@gmail.com

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English : Beubeu, le concert de vos envies en live !

L’événement Beubeu, le concert de vos envies en live ! Laàs a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Béarn des Gaves