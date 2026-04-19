Bewonder présente : Groovinc w/ Marge & Suenomada Taproom Aerofab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 21:00 –

Gratuit : oui Adulte

Pour cette édition, c’est nos résidents Marge & Suenomada qui se succèderont pour développer leur identités singulières et vous faire groover tout au long de la soirée : Marge (Bewonder Collective)Dark Disco – Techno GroovyOriginaire de Narbonne et profondément marquée par ses premiers pas dans l’univers musical au cœur de la scène free party. Nomade dans l’âme, elle sillonne le sud-ouest de la France, l’Espagne, l’Italie, Londres et l’Amérique du Sud, où elle affine son oreille et son rapport à la fête. Passionnée par les sonorités hypnotiques et percutantes, elle construit un univers éclectique, naviguant entre psytech, techno progressive et acid techno, tout en gardant une ouverture musicale affirmée. https://www.instagram.com/marge_musik https://soundcloud.com/margemusic44 Suenomada (Bewonder Collective / JOTO Club)Progressive House – Percussive Basshttps://www.instagram.com/suenomada_aka_toonyz https://soundcloud.com/suenomadaDJ selector basé entre Nantes et Santa Marta, SUENOMADA navigue depuis près de dix ans entre les scènes françaises et colombiennes. Nourri par le groove et les dynamiques électroniques internationales, il façonne des sets vibrants et percutants, où dialoguent influences UK, afro-diasporiques et latino-américaines. Plus d’infos sur le collectif Bewonder :https://soundcloud.com/bewonder-collective https://www.instagram.com/bewonder.collective

Taproom Aerofab Nantes 44200

https://www.instagram.com/taproomaerofab/



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