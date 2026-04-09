Déployée sur 3 600 m² d’espaces d’exposition conçus sur mesure, cet événement d’envergure (avec espace de vente exclusif) rassemble plus de 100 artistes de renommée internationale. Elle dévoile des œuvres inédites et historiques, des documents d’archives rares, de la mode d’avant-garde ainsi que des installations immersives, pour la plupart créées exclusivement pour cette édition parisienne.

Ancrée dans l’impact culturel durable du graffiti et du street art, BEYOND THE STREETS n’est pas une simple exposition statique mais une véritable plateforme vivante. L’exposition retrace la manière comment ce mouvement underground a redéfini les villes, le langage, la mode, la musique et l’activisme à l’échelle mondiale. Des rames de métro taguées aux murs des musées et aux scènes internationales, l’exposition examine la façon dont ces artistes, qui travaillaient autrefois sans autorisation, ont transformé la culture visuelle avec une ampleur sans précédent.

Chaque œuvre présentée dans BEYOND THE STREETS bénéficie du plein consentement de l’artiste ou de ses ayants droit, avec un grand nombre d’œuvres produites spécifiquement pour l’occasion. Cet engagement souligne un principe fondamental du projet : l’histoire du graffiti doit être racontée avec intégrité, respect et authenticité, en laissant la parole aux acteurs du mouvement. Ce qui fut autrefois criminalisé s’impose aujourd’hui comme une force créative majeure de notre époque : une victoire pour les artistes, les communautés et la culture elle-même.

L’édition parisienne de BEYOND THE STREETS s’inscrit dans la continuité des étapes précédentes à Los Angeles, New York, Shanghaï et Londres, tout en accordant une place centrale à Paris. Aux côtés de figures internationales incontournables, plus d’une douzaine d’artistes français sont mis à l’honneur, rendant ainsi hommage à la relation profonde et durable qu’entretient Paris avec le graffiti et l’art urbain. L’exposition métamorphose la Grande Halle de la Villette en un environnement dynamique mêlant œuvres historiques et contemporaines, installations architecturales immersives, sculptures, photographies et interventions inédites.

Avec :

agnès b. • AIKO • Alexis Ross • André Saraiva • BANDO • Barry McGee • Beastie Boys • Brassaï • CEY Adams • Chaz Bojórquez • CLAW MONEY • Cleon Peterson

C.R. Stecyk III • CRASH • Cristobal Diaz • Damien Hirst DEFER • DELTA • Ed Broner • Eric HAZE • Estevan Oriol FAB 5 FREDDY • FAFI • FAILE • Fátima de Juan • Felipe Pantone • FUTURA 2000 • FUZI • Gérard Zlotykamien Glen E. Friedman • Gordon Matta-Clark • Guerrilla Girls Henry Chalfant • HuskMitNavn • Invader • James Prigoff • Jason REVOK • JonOne • JR • KATSU • KAVES • KC Ortiz Keith Haring • Kenny Scharf • Kevin Lyons • LADY PINK • Maï Lucas • Marc-Aurèle Vecchione “OREL” • Maripol Martha Cooper • MEAR ONE • Mister CARTOON • Mr. Freeze • MODE 2 • Nadya Tolokonnikova • Ozzie Juarez • Pablo COTS • Paul Insect • Philippe Julles Ardouin • POSE QUIK • RAMMELLZEE • Richard Colman • RIME • RISK SABER • Shepard Fairey • SHIRT KING PHADE • Sophie Bramly • TAKI 183 • Tim Conlon • Timothy Curtis • Todd James • VHILS • Victor ASH • Vincent Elka aka LOKISS • Yoshi Omori • ZEPHYR • ZEVS

Placée sous le commissariat de Roger Gastman, historien du graffiti de renommée internationale et fondateur de BEYOND THE STREETS, l’exposition propose également un concept store orchestré par la légendaire fondatrice de colette, Sarah Andelman. Elle replace le graffiti au cœur d’une perspective historique et contemporaine, honorant son caractère éphémère tout en consacrant son héritage culturel. BEYOND THE STREETS se donne pour mission de capturer l’instant, de porter les voix des artistes et de transformer ces mouvements culturels en une histoire pérenne.

L’exposition internationale inédite dédiée au graffiti, au street art et aux contre-cultures, BEYOND THE STREETS s’installe à la Grande Halle de la Villette à Paris à partir du 27 mai 2026.

Du mercredi 27 mai 2026 au lundi 31 août 2026 :

payant

Jours et horaires d’ouverture :

Du mardi au vendredi 11h./19h.

Samedi 11h./20h. — Dimanche 11h./18h.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Grande Halle de la Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Hall 3 (Derrière La Petite Halle)Paris



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