Marmande

Beyssac Rebondit Fêtes de Beyssac

Beyssac Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Un week-end festif au cœur de Beyssac, placé sous le signe du partage, des traditions et de la convivialité.

Un week-end festif au cœur de Beyssac, placé sous le signe du partage, des traditions et de la convivialité.

SAMEDI 20 JUIN Matinée sportive & conviviale

– Marche de 5 km ou 10 km dès 9h

– Tournoi de basket loisirs, dans notre Palais des sports

– Déjeuner grillades & buvette à partir de midi

Samedi après-midi & soirée

– Les incontournables TRACTO’FOLIES Commencez à customiser vos tracteurs et préparer vos costumes

– Grand repas festif Le fameux jambon à la broche préparé par nos supers cuistos !

– Concert live à 20h30 avec le duo acoustique country Outcall

DIMANCHE 21 JUIN

– Grand vide-greniers de 7h à 17h

L’occasion parfaite pour chiner, vendre, se promener et profiter d’une ambiance chaleureuse

Réservations au 0608062063 2€ le mètre

Un week-end également placé sous le signe du souvenir avec les 50 ans du gymnase de Beyssac. .

Beyssac Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 06 20 63

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English : Beyssac Rebondit Fêtes de Beyssac

A festive weekend in the heart of Beyssac, dedicated to sharing traditions and conviviality.

L’événement Beyssac Rebondit Fêtes de Beyssac Marmande a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Val de Garonne