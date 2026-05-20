Beyssac Rebondit Fêtes de Beyssac Marmande
Beyssac Rebondit Fêtes de Beyssac Marmande samedi 20 juin 2026.
Marmande
Beyssac Rebondit Fêtes de Beyssac
Beyssac Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Un week-end festif au cœur de Beyssac, placé sous le signe du partage, des traditions et de la convivialité.
Un week-end festif au cœur de Beyssac, placé sous le signe du partage, des traditions et de la convivialité.
SAMEDI 20 JUIN Matinée sportive & conviviale
– Marche de 5 km ou 10 km dès 9h
– Tournoi de basket loisirs, dans notre Palais des sports
– Déjeuner grillades & buvette à partir de midi
Samedi après-midi & soirée
– Les incontournables TRACTO’FOLIES Commencez à customiser vos tracteurs et préparer vos costumes
– Grand repas festif Le fameux jambon à la broche préparé par nos supers cuistos !
– Concert live à 20h30 avec le duo acoustique country Outcall
DIMANCHE 21 JUIN
– Grand vide-greniers de 7h à 17h
L’occasion parfaite pour chiner, vendre, se promener et profiter d’une ambiance chaleureuse
Réservations au 0608062063 2€ le mètre
Un week-end également placé sous le signe du souvenir avec les 50 ans du gymnase de Beyssac. .
Beyssac Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 06 20 63
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English : Beyssac Rebondit Fêtes de Beyssac
A festive weekend in the heart of Beyssac, dedicated to sharing traditions and conviviality.
L’événement Beyssac Rebondit Fêtes de Beyssac Marmande a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Val de Garonne
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