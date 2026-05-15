Béziers

BÉZIERS EN DANSE

Béziers Béziers Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-22

À Béziers, le patrimoine s’anime en danse une balade poétique et vivante entre monuments, musique et émotions.

À Béziers, chaque pierre murmure son histoire. Les rues, les places et les monuments semblent immobiles… jusqu’à ce que la danse les réveille ! Oubliez les balades classiques ! Pendant deux soirées, le pavé devient une scène et l’histoire une chorégraphie !

Béziers en danse vous entraîne dans une balade patrimoniale pas comme les autres… Ville bimillénaire au patrimoine remarquable, Béziers devient, le temps de ce parcours artistique, une véritable scène à ciel ouvert, vivante et créative danseurs et danseuses investissent les monuments et font dialoguer patrimoine et création. À chaque étape, les architectures deviennent décor, les places s’animent, les époques se rencontrent, et la ville se met à vibrer au rythme de musiques inspirées et des corps en mouvement !

Guidé par la danse, le regard change. Les lieux familiers se transforment, l’histoire devient vivante et l’émotion circule. On ne regarde plus la ville on la ressent, on la traverse, on la vit.

Un voyage poétique qui vous emmène des rives de l’Orb jusqu’à la plus récente réhabilitation patrimoniale du centre-ville.

Une invitation à ressentir Béziers autrement… à la découvrir en mouvement, en émotion… en danse !

Une co-création Béziers Patrimoines et Ludivine Alleguède.

Avec 3 guides, 2 musiciens en live et plus de 20 danseurs !

La ville vous invite à la danse… vous venez ? .

Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English : BÉZIERS EN DANSE

In Béziers, heritage comes alive in dance: a lively, poetic stroll through monuments, music and emotions.

L’événement BÉZIERS EN DANSE Béziers a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34