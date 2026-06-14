BHLM 2026 : Bibliothèque Aimé Césaire Hors les Murs ! Square Pauly Paris jeudi 9 juillet 2026.

Profitez d’un moment de détente estival avec les bibliothécaires d’Aimé Césaire !

Des BD, des contes, des magazines… Il y en a pour tous les goûts, et tous les âges.

Tous les jeudis du 09 juillet au 27 août 2026 de 10h30 à 12h

Retrouvons-nous au square Pauly (17 rue Pauly, 75014 Paris)

Et le jeudi 25 juillet, au stade Jules Noël 3 Av. Maurice d’Ocagne, 75014 Paris de 10h à 11h

C’est l’été ! Durant les mois de juillet et août, les bibliothécaires d’Aimé Césaire vous donnent rendez-vous au grand air pour partager avec les petits et les grands des moments de lecture inoubliables !

Du jeudi 09 juillet 2026 au jeudi 27 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Square Pauly 17 rue Pauly 75014 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



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