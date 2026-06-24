Alexis Wong

INTERVALLES PERMÉABLES / Porous Pauses

9 juillet — 26 juillet 2026

LooLooLook Gallery a le plaisir d’annoncer l’exposition personnelle d’Alexis Wong avec la commissaire d’exposition Caroline Arhuero.

Entre les formes, un espace de transformation

Avec Intervalles perméables, Alexis Wong déploie un univers où les frontières entre le vivant et le construit, le naturel et l’artificiel, deviennent mouvantes et poreuses. À travers un ensemble de sculptures et d’installations mêlant bois flotté, cire d’abeille, résine, acier et matériaux translucides, l’artiste compose des paysages en perpétuelle mutation, suspendus entre croissance organique et structures humaines.

Des formes hybrides émergent, s’étendent et semblent dialoguer entre elles. Tantôt vestiges archéologiques, fragments biologiques ou architectures imaginaires, les œuvres habitent l’espace comme des organismes en devenir. Inspirée par la notion chinoise de shi (势), qui envisage l’espace comme un champ de relations et de potentialités, l’exposition invite le visiteur à porter attention aux forces invisibles qui façonnent les êtres, les objets et leur environnement.

Au cœur de la pratique d’Alexis Wong, la matière n’est jamais figée : elle devient vecteur de transformation, d’adaptation et de coexistence. Les assemblages qu’elle crée résistent aux classifications définitives et ouvrent des espaces d’incertitude où se rencontrent familiarité et étrangeté.

À la croisée des traditions de pensée chinoises et des réflexions contemporaines sur l’espace et l’écologie, Intervalles perméables propose une expérience sensible et contemplative. L’exposition invite à ralentir, observer et expérimenter les multiples relations qui tissent silencieusement le monde qui nous entoure.

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Vernissage

Jeudi 9 juillet 2026

18h — 21h

En présence de l’artiste.

Nous serions heureux de vous accueillir pour cette ouverture officielle.

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Œuvres uniques.

Rendez-vous privés sur demande.

LooLooLook Gallery, galerie d’art contemporain située dans le 1er arrondissement de Paris, présente l’exposition personnelle d’Alexis Wong sous le commissariat de Caroline Arhuero du 9 juillet au 26 juillet 2026.

Du jeudi 09 juillet 2026 au dimanche 26 juillet 2026 :

gratuit

Entrée libre.

Rendez-vous privés sur demande.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-27T01:59:59+02:00

Date(s) :

LooLooLook Gallery 12 rue de la sourdière 75001 Paris

http://www.looloolook.com/ +33619762674 looloolookteam@gmail.com



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