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Simon Chivallon trio, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Simon Chivallon trio, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Simon Chivallon trio, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : 38Riv Jazz Club

Adresse : 38, rue de Rivoli

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Tarif : <p>Tarif en ligne : 19€ à 22€<br>Tarif sur place : 22€ à 25€</p>

Pour cette occasion, le trio vous présentera un répertoire de standards, de chanson et de musique originale.

Line-up : Clement Daldosso : Contrebasse ; Malte Arndal : Batterie ; Simon Chivallon : Piano

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Simon Chivallon, pianiste talentueux, vous invite à un voyage musical entre standards intemporels et compositions originales, accompagné de ses fidèles complices.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 08 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant

Tarif en ligne : 19€ à 22€
Tarif sur place : 22€ à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-09T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T19:30:00+02:00_2026-07-08T20:30:00+02:00;2026-07-08T21:30:00+02:00_2026-07-08T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/ contact@38riv.com


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