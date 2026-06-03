Simon Chivallon trio, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Simon Chivallon trio, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris jeudi 9 juillet 2026.
Pour cette occasion, le trio vous présentera un répertoire de standards, de chanson et de musique originale.
Line-up : Clement Daldosso : Contrebasse ; Malte Arndal : Batterie ; Simon Chivallon : Piano
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz contemporain — Simon Chivallon, pianiste talentueux, vous invite à un voyage musical entre standards intemporels et compositions originales, accompagné de ses fidèles complices.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 08 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 19€ à 22€
Tarif sur place : 22€ à 25€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-09T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T19:30:00+02:00_2026-07-08T20:30:00+02:00;2026-07-08T21:30:00+02:00_2026-07-08T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ contact@38riv.com
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