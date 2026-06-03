Simon Chivallon trio, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Pour cette occasion, le trio vous présentera un répertoire de standards, de chanson et de musique originale.

Line-up : Clement Daldosso : Contrebasse ; Malte Arndal : Batterie ; Simon Chivallon : Piano

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Simon Chivallon, pianiste talentueux, vous invite à un voyage musical entre standards intemporels et compositions originales, accompagné de ses fidèles complices.

Le mercredi 08 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 08 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19€ à 22€

Tarif sur place : 22€ à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-09T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T19:30:00+02:00_2026-07-08T20:30:00+02:00;2026-07-08T21:30:00+02:00_2026-07-08T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ contact@38riv.com



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