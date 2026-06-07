Ateliers Créatifs- « La Fête au Jardin » et « Custom post » Jardin 21 Paris
Ateliers Créatifs- « La Fête au Jardin » et « Custom post » Jardin 21 Paris dimanche 28 juin 2026.
La « Fête au Jardin », est un atelier de bande dessinée qui invite les jeunes participant·e·s à créer une jolie histoire sur le retour du printemps.
L’atelier custom post, quant à lui, permet d’exprimer sa créativité en imaginant sa propre carte Pokémon.
Animé par William Gnakpa, l’atelier est l’occasion d’apprendre les bases du langage de la bande dessinée et de stimuler la créativité en imaginant le déroulement d’une fête printanière !
Attention : atelier payant : 10 euros
Instagram: @creativeproject.fr @williamgnakpa
ENTRÉE LIBRE DU JARDIN21
Ouverture du Jardin21 le dimanche : 12h – 22h
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
Des ateliers créatifs pour les young et old kids.
Le dimanche 28 juin 2026
de 15h00 à 19h00
payant
De 5 à 10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T15:00:00+02:00_2026-06-28T19:00:00+02:00
Jardin 21 12/A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr/events/ateliers-creatifs-la-fete-au-jardin-et-custom-postdin21-t7-02-04-05-04 https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/
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