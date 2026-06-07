La « Fête au Jardin », est un atelier de bande dessinée qui invite les jeunes participant·e·s à créer une jolie histoire sur le retour du printemps.

L’atelier custom post, quant à lui, permet d’exprimer sa créativité en imaginant sa propre carte Pokémon.

Animé par William Gnakpa, l’atelier est l’occasion d’apprendre les bases du langage de la bande dessinée et de stimuler la créativité en imaginant le déroulement d’une fête printanière !

Attention : atelier payant : 10 euros

Instagram: @creativeproject.fr @williamgnakpa

ENTRÉE LIBRE DU JARDIN21

Ouverture du Jardin21 le dimanche : 12h – 22h

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Des ateliers créatifs pour les young et old kids.

Le dimanche 28 juin 2026

de 15h00 à 19h00

payant

De 5 à 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T15:00:00+02:00_2026-06-28T19:00:00+02:00

Jardin 21 12/A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/ateliers-creatifs-la-fete-au-jardin-et-custom-postdin21-t7-02-04-05-04 https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/



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