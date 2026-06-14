Zouk rétro, konpa et salsa 211 Paris

Profitez de 3 cours de danse pour seulement 19,99 € et laissez-vous emporter par des rythmes chaleureux et entraînants. Que vous soyez débutant ou déjà passionné, venez découvrir ou perfectionner votre style à travers le Fitness Konpa, une activité dynamique qui allie danse et remise en forme, la Salsa, incontournable pour apprendre à bouger avec élégance, et le Gouyad, une danse pleine de sensualité et de convivialité.

Et pour prolonger le plaisir, participez à notre soirée Zouk Rétro & Konpa 100 % gratuite ! Une occasion idéale pour mettre en pratique ce que vous avez appris, rencontrer d’autres passionnés et partager un moment festif dans une ambiance chaleureuse. Seul, entre amis ou en couple, tout le monde est le bienvenu pour danser et s’amuser jusqu’au bout de la nuit.

N’attendez plus pour vivre une expérience unique, mêlant sport, culture et bonne humeur. Rejoignez-nous et laissez la musique vous guider sur la piste ! Une offre exceptionnelle et une soirée gratuite qui promettent des souvenirs inoubliables. Venez vibrer au rythme du Konpa, de la Salsa et du Zouk Rétro !

Danser le zouk à l’ancienne et le konpa à Paris.

Le dimanche 28 juin 2026

de 15h00 à 23h57

payant

De 10 à 30 euros pour les cours de 15h à 18h.

Gratuit : la soirée de 18h à minuit.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-29T02:57:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T15:00:00+02:00_2026-06-28T23:57:00+02:00

211 211, avenue Jean Jaures 75019 Paris

https://www.billetweb.fr/cours-et-soiree-konpa-tous-les-mardis +33651967351



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