Résidence Magic Malik Quartet XP Le Baiser Salé Paris

Flûtiste aux idées follement singulières, Magic Malik trace depuis plus de vingt ans un chemin à part, entre groove mouvant, harmonies inattendues et explorations sonores. Avec son Quartet XP – XP pour Expérience, bien sûr – il continue de creuser une musique en liberté, commencée avec son Orchestra, prolongée par la Fanfare XP, nourrie de belles complicités dans le jazz d’aujourd’hui.

Formé au Conservatoire de Marseille, Malik aime bousculer les cadres : il écrit, improvise, superpose les rythmes, tord les sons. Sa flûte parle, chante, souffle, crie parfois. Un jeu vivant, vibrant, qui fait de lui un musicien à part, que Télérama qualifie de « meilleur flûtiste du jazz français ». À ses côtés, trois esprits libres : Maïlys Maronne au piano, Jean-Luc Lehr à la basse, et Vincent Sauve à la batterie. Ensemble, ils inventent une musique à hauteur d’humain : exigeante, généreuse, pleine d’élan.

En 2024, Malik a aussi publié Jazz Association : Le Baiser Salé Live, un album capté sur le vif dans le club parisien. Un disque incandescent, entre tension rythmique et improvisations sans filet, salué pour sa fraîcheur et sa liberté.

Et pour la saison 2025-2026, le quartet s’installe en résidence au Baiser Salé, deux fois par mois. Un rendez-vous régulier avec une musique en mouvement, qui se cherche, se transforme, et se partage dans l’instant. Comme un souffle qu’on suit les yeux fermés.

Le flûtiste le plus audacieux du jazz français vous embarque dans une transe musicale inédite avec son quartet complice. Groove, liberté, improvisation : une expérience immersive à vivre absolument !

Le samedi 13 juin 2026

de 21h30 à 23h15

payant

De 13 à 30 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

