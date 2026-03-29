Hillai Govreen Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Son dernier album, “Every Other Now” (Fresh Sound, 2025), offre un panorama dynamique de la scène musicale new-yorkaise, mettant en lumière sa voix singulière en tant qu’interprète, compositeur et leader. Sa musique évolue avec fluidité entre structure et spontanéité, intimité et abstraction, tissant des textures modernes au sein d’un langage jazz profondément ancré.

Pour cette soirée, le répertoire mêlera des standards de jazz finement revisités et des compositions originales. Elle sera accompagnée de figures que l’on ne présente plus : Shimon Gamburg à la contrebasse, Simon Chivallon au piano et Jesus Vega à la batterie.

Hillai Govreen : clarinette, saxophone

Shimon Gambourg : contrebasse

Jesus Vega : batterie

Simon Chivallon : piano

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Hillai Govreen est une clarinettiste, saxophoniste et compositrice basé à New York, dont le travail fait le lien entre la tradition du jazz et les formes d’expression contemporaines.

Le samedi 13 juin 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 13 juin 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 25 à 30 euros

Tarif sur place : 28 à 33 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T19:30:00+02:00_2026-06-13T20:30:00+02:00;2026-06-13T21:30:00+02:00_2026-06-13T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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