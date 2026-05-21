Atelier de linogravure Les ateliers du Point bleu – Caroline Gaume PARIS

Accompagné.e par Caroline Gaume des ateliers du Point bleu, vous découvrirez comment choisir une image et la préparer pour la reporter sur le lino, comment utiliser les gouges qui servent à creuser le lino, comment encrer la plaque et imprimer une ou plusieurs images et vous repartirez prêts à pratiquer la linogravure chez vous !

Nombre de places limité pour permettre un accompagnement personnalisé. Réservation indispensable.

Matériel fourni : plaque de linoléum, encre, papier. Chaque stagiaire repart avec une ou deux plaques gravée et des tirages de chaque sur divers papiers.

Horaires : 18 h 30 – 21 h (café/thé/tisanes offerts)

Chacun peut venir avec une image (dessin, photo), ou choisir parmi les images qui seront proposées.

Initiez-vous à la linogravure avec Caroline Gaume, artiste plasticienne, au cours d’un atelier de 3 heures sur le thème « Végétal animal» ! Ou autres thèmes selon la période de l’année et vos préférences.

Le samedi 13 juin 2026

de 18h30 à 21h00

payant

65€ non adhérent

55 € adhérent

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T18:30:00+02:00_2026-06-13T21:00:00+02:00

Les ateliers du Point bleu – Caroline Gaume 4 rue Albert Marquet 75020 PARIS

https://lepointbleu.fr/#Autres-stages caroline.gaume@gmail.com https://www.facebook.com/lesateliersdupointbleu https://www.facebook.com/lesateliersdupointbleu



Afficher la carte du lieu Les ateliers du Point bleu – Caroline Gaume et trouvez le meilleur itinéraire

