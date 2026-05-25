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La nuit des piscines du 14e Piscine Aspirant Dunand PARIS

La nuit des piscines du 14e Piscine Aspirant Dunand PARIS

La nuit des piscines du 14e Piscine Aspirant Dunand PARIS samedi 13 juin 2026.

Lieu : Piscine Aspirant Dunand

Adresse : 20, rue Jacques Perrin

Ville : 75014 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé

1, place Édith Thomas – 75014 PARIS

Photographie des musiciens à la nuit des piscines
Jazz à la piscine Thérèse et Jeanne Brulé ; Crédits : Collectif Le réseau

18h30 – Concert sur le parvis : Jazzmin’ (groupe de Paris 14)

18h45 – Barre classique solarium (enfants) 30minutes avec Paris Festival Ballet

19h15 – Aquaventure parcours en bassin pour enfants 45 minutes

20h – Barre classique pour les adultes 45 minutes avec Paris Festival Ballet

21h – Aquagym géant grand bassin (1h) avec séance de dessin-live avec Mamounichou

22h – Nocturne Zen lumières tamisées

Piscine Aspirant Dunand

20, rue Jacques Perrin – 75014 PARIS

Photographie des animations de la nuit des piscines
La nuit des piscines 2026 – Mairie 14e – Collectif Le Réseau ; Crédits : Collectif Le Réseau

19h-21h – Parcours aquatique musique disco et jeux de lumières parents /enfants

21h-22h – Aquagym Géant

22h-23h30 – Soirée festive

Piscine Didot

22, avenue Georges Lafenestre – 75014 PARIS

Photographie des animations de la nuit des piscines
La nuit des piscines 2026 – Mairie 14e – Collectif Le Réseau ; Crédits : Collectif Le Réseau

19h-21h – Initiation / baptême de plongée (avec 2 clubs de plongé du 14e)

21h-22h30 – Aqua-ciné – Projection du film Un P’tit truc en plus (Artus, 2024)

Banniere de la nuit des piscines
Bannière Nuit des piscines 2026 – Mairie 14e ; Crédits : Mairie 14

Le samedi 13 juin, le 14e organise sa deuxième Nuit des piscines, une soirée exceptionnelle co-organisées par les piscines Thérèse et Jeanne Brulé, Aspirant Dunand et Didot. Au programme : sport, jeux, concert, théâtre…
Le samedi 13 juin 2026
de 18h30 à 23h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-14T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T18:30:00+02:00_2026-06-13T23:30:00+02:00

Piscine Aspirant Dunand 20, rue Jacques Perrin  75014 PARIS


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