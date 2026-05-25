La nuit des piscines du 14e Piscine Aspirant Dunand PARIS
La nuit des piscines du 14e Piscine Aspirant Dunand PARIS samedi 13 juin 2026.
Piscine Thérèse et Jeanne Brulé
1, place Édith Thomas – 75014 PARIS
18h30 – Concert sur le parvis : Jazzmin’ (groupe de Paris 14)
18h45 – Barre classique solarium (enfants) 30minutes avec Paris Festival Ballet
19h15 – Aquaventure parcours en bassin pour enfants 45 minutes
20h – Barre classique pour les adultes 45 minutes avec Paris Festival Ballet
21h – Aquagym géant grand bassin (1h) avec séance de dessin-live avec Mamounichou
22h – Nocturne Zen lumières tamisées
Piscine Aspirant Dunand
20, rue Jacques Perrin – 75014 PARIS
19h-21h – Parcours aquatique musique disco et jeux de lumières parents /enfants
21h-22h – Aquagym Géant
22h-23h30 – Soirée festive
Piscine Didot
22, avenue Georges Lafenestre – 75014 PARIS
19h-21h – Initiation / baptême de plongée (avec 2 clubs de plongé du 14e)
21h-22h30 – Aqua-ciné – Projection du film Un P’tit truc en plus (Artus, 2024)
Le samedi 13 juin, le 14e organise sa deuxième Nuit des piscines, une soirée exceptionnelle co-organisées par les piscines Thérèse et Jeanne Brulé, Aspirant Dunand et Didot. Au programme : sport, jeux, concert, théâtre…
Le samedi 13 juin 2026
de 18h30 à 23h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-14T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T18:30:00+02:00_2026-06-13T23:30:00+02:00
Piscine Aspirant Dunand 20, rue Jacques Perrin 75014 PARIS
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