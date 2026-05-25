La nuit des piscines du 14e Piscine Aspirant Dunand PARIS

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé

1, place Édith Thomas – 75014 PARIS

Jazz à la piscine Thérèse et Jeanne Brulé ; Crédits : Collectif Le réseau

18h30 – Concert sur le parvis : Jazzmin’ (groupe de Paris 14)

18h45 – Barre classique solarium (enfants) 30minutes avec Paris Festival Ballet

19h15 – Aquaventure parcours en bassin pour enfants 45 minutes

20h – Barre classique pour les adultes 45 minutes avec Paris Festival Ballet

21h – Aquagym géant grand bassin (1h) avec séance de dessin-live avec Mamounichou

22h – Nocturne Zen lumières tamisées

Piscine Aspirant Dunand

20, rue Jacques Perrin – 75014 PARIS

La nuit des piscines 2026 – Mairie 14e – Collectif Le Réseau ; Crédits : Collectif Le Réseau

19h-21h – Parcours aquatique musique disco et jeux de lumières parents /enfants

21h-22h – Aquagym Géant

22h-23h30 – Soirée festive

Piscine Didot

22, avenue Georges Lafenestre – 75014 PARIS

La nuit des piscines 2026 – Mairie 14e – Collectif Le Réseau ; Crédits : Collectif Le Réseau

19h-21h – Initiation / baptême de plongée (avec 2 clubs de plongé du 14e)

21h-22h30 – Aqua-ciné – Projection du film Un P’tit truc en plus (Artus, 2024)

Bannière Nuit des piscines 2026 – Mairie 14e ; Crédits : Mairie 14

Le samedi 13 juin, le 14e organise sa deuxième Nuit des piscines, une soirée exceptionnelle co-organisées par les piscines Thérèse et Jeanne Brulé, Aspirant Dunand et Didot. Au programme : sport, jeux, concert, théâtre…

Le samedi 13 juin 2026

de 18h30 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T18:30:00+02:00_2026-06-13T23:30:00+02:00

Piscine Aspirant Dunand 20, rue Jacques Perrin 75014 PARIS



Afficher la carte du lieu Piscine Aspirant Dunand et trouvez le meilleur itinéraire

