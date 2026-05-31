La nuit des piscines Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS

La piscine Thérèse et Jeanne Brulé vous donne rendez-vous le vendredi 13 juin pour participer à la Nuit des Piscines, un événement exceptionnel placé sous le signe du partage, de la musique et de la convivialité.

De 18h30 à 23h30, petits et grands pourront profiter d’une programmation variée avec de nombreuses animations dans et autour des bassins : concerts, activités aquatiques, animations sportives et moments de détente rythmeront toute la soirée.

Cet événement est l’occasion parfaite de découvrir la piscine autrement dans une ambiance chaleureuse et festive. Entre amis ou en famille, venez partager un moment unique et profiter des différentes activités proposées tout au long de la soirée.

Retrouvez toute la programmation de l’événement et venez nombreux pour célébrer ensemble la Nuit des Piscines !

Le 13 juin, venez vivre une soirée festive et conviviale à la Piscine Thérèse et Jeanne Brulé à l’occasion de la Nuit des Piscines, entre concerts, animations aquatiques et moments de détente.

Le samedi 13 juin 2026

de 18h30 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T18:30:00+02:00_2026-06-13T23:30:00+02:00

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas 75014 PARIS



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