Vernissage : Tear Paper, Not People Coco cantine Paris

La Coco cantine est fière et joyeuse d’accueillir une exposition de Sande Thommen intitulée « Tear Paper, Not

people », sur son grand mur.

Sande travaille notamment avec des

techniques de découpage/collage, et crée des oeuvres aussi bien

militantes (affiches), qu’adressées aux enfants (livres), ou encore des

illustrations inspirées de la nature.

Il est en particulier l’auteur de nombreuses oeuvres autour du Japon, pays où il a passé beaucoup de temps.

Le vernissage de l’exposition se tiendra le 13 juin à partir de 19h, et sera également l’occasion de rencontrer l’artiste et voir des tirages de ses oeuvres proposées à la vente directe.

Vernissage de l’exposition de Sande Thommen à la Coco cantine

Le samedi 13 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit sous condition

Adhésion à l’association obligatoire pour être dans le lieu : prix libre (à partir de 0 euros), possible sur place

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T19:00:00+02:00_2026-06-13T23:00:00+02:00

Coco cantine 29 rue du soleil 75020 Paris

https://cococantine.com contact@lacococantine.org



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