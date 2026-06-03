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Vernissage : Tear Paper, Not People Coco cantine Paris

Vernissage : Tear Paper, Not People Coco cantine Paris

Vernissage : Tear Paper, Not People Coco cantine Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Coco cantine

Adresse : 29 rue du soleil

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : <p>Adhésion à l'association obligatoire pour être dans le lieu : prix libre (à partir de 0 euros), possible sur place</p>

La Coco cantine est fière et joyeuse d’accueillir une exposition de Sande Thommen intitulée « Tear Paper, Not
people », sur son grand mur.

Sande travaille notamment avec des
techniques de découpage/collage, et crée des oeuvres aussi bien
militantes (affiches), qu’adressées aux enfants (livres), ou encore des
illustrations inspirées de la nature.
Il est en particulier l’auteur de nombreuses oeuvres autour du Japon, pays où il a passé beaucoup de temps.

Le vernissage de l’exposition se tiendra le 13 juin à partir de 19h, et sera également l’occasion de rencontrer l’artiste et voir des tirages de ses oeuvres proposées à la vente directe.

Vernissage de l’exposition de Sande Thommen à la Coco cantine
Le samedi 13 juin 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit sous condition

Adhésion à l’association obligatoire pour être dans le lieu : prix libre (à partir de 0 euros), possible sur place

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T19:00:00+02:00_2026-06-13T23:00:00+02:00

Coco cantine 29 rue du soleil  75020 Paris
https://cococantine.com contact@lacococantine.org


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