Open Palais #15 : Don’t grow up it’s a trap! Palais de Tokyo Paris

Marre du bac, de Parcoursup et des responsabilités qui arrivent un peu trop vite ? Et si, le temps d’une journée, on attrapait tous·tes le syndrome de Peter Pan pour refuser de grandir et redevenir de grands enfants ? Viens passer l’après-midi au Palais de Tokyo autour d’un goûter régressif et ultra sucré, puis découvre 4 ateliers créatifs pour réveiller ton imagination, lâcher prise et nourrir ton âme d’enfant.

Pour l’occasion, quatre ateliers vous sont proposés au Palais de Tokyo afin de nourrir votre âme d’enfant :

1. Photo Booth de tes rêves, avec les artistes Iris Millot et Noé Girma Crée un décor et prends la pose dans ce Photo Booth DIY pour repartir avec le portrait de tes rêves, seul·e, entre ami·es ou en famille.

2. Brode ta peluche, avec l’artiste Léo Dupré Initie-toi à la broderie ou la couture en transformant un objet affectif à travers des ajouts textiles, des broderies, des pièces de tissus imprimés ou des éléments cousus directement sur l’objet.

3. Micro-manifestes à porter, avec l’artiste Lara-Lisa Coppola À partir de perles, de lettres et de charms, les participant·es seront amené·es à concevoir des objets portables, bracelets, colliers, barrettes ou formes hybrides, pensés comme des micro-manifestes.

4. Capsule temporelle, avec le collectif ATCQV Écris une lettre à ton toi du futur et scelle-la dans une enveloppe avec un sceau customisé par tes soins !

Informations pratiques

– Tu peux également t’inscrire via l’application du pass culture.

– Si tu as entre 15 et 22 ans mais que tu n’as pas l’application pass culture, l’évènement est gratuit sur réservation avec un billet d’entrée aux expositions (gratuit pour les – de 18ans). Inscris-toi via le site du Palais de Tokyo.

Avec les incroyables artistes : Collectif ATCQV, Lara-Lisa Coppola, Léo Dupré, Iris Millot & Noé Girma.

Des ateliers régressifs et créatifs pour les 15 – 22 ans.

Le samedi 27 juin 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit sous condition

Inscription via le Pass Culture OU depuis le lien suivant.

Si tu as entre 15 et 22 ans mais que tu n’as pas l’application pass culture, l’évènement est gratuit sur réservation avec un billet d’entrée aux expositions (gratuit pour les – de 18ans). Inscris-toi via le lien.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 22 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris

https://palaisdetokyo.com/evenement/open-palais-15/?_gl=1%2a77nutr%2a_up%2aMQ..%2a_ga%2aODkzNTI1Mjk2LjE3ODAzMjY3NTg.%2a_ga_123%2aczE3ODAzMjY3NTgkbzEkZzEkdDE3ODAzMjcyNjYkajYwJGwwJGgxMDc4ODkwMzY3%2a_ga_XLXE8XP511%2aczE3ODAzMjY3NTgkbzEkZzEkdDE3ODAzMjcyNjYkajYwJGwwJGgw +33181973588 mediation@palaisdetokyo.com https://www.facebook.com/palaisdetokyo https://www.facebook.com/palaisdetokyo



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