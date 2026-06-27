À vos mains ! Journée de découverte des Métiers d’art en famille La Galerie du 19M Paris samedi 27 juin 2026.

Au programme sur la Parcelle

Chapeliers de demain, un atelier de customisation par Amiina TV

Dans cet atelier conçu par Amiina.TV, sa co-fondatrice Agnès Ngan Yem Moumbe s’inspire des gestes de la modiste — artisane spécialisée dans la création et la transformation de chapeaux. Dans un esprit d’expérimentation et de transmission, les participants apprennent à customiser des bobs chinés grâce au dessin, à la broderie et à la création de patchs.

Têtes de gondoles, un atelier d’ornementation et de jeuparHugo Béhérégaray

Les enfants sont invités à ornementer des mains en cartons à partir de chutes et rebuts issus des Maisons d’art et à concevoir ensemble le jeu collectif qui s’en suit. Inspirées des kermesses et du jeu de lancer d’anneaux, les mains créées sont ensuite lancées par les enfants sur une Tête de gondole, œuvre en carton réalisée par l’artiste, qui, une fois portée, devient une cible colorée.

Cahier de vacances spécial Métiers d’art, un atelier fanzine par 16b éditions

16b éditions propose un cahier de vacances consacré aux Métiers d’art. Au fil de l’atelier, les enfants personnalisent étape par étape leur propre objet éditorial : reliure, composition, transformation etc. Chacun repart avec une création unique, pensée comme un terrain de jeu pour prolonger l’expérience du geste chez soi.

DJ Sets par Radio Minus

Une sélection musicale rare et ludique, issue de vinyles destinés aux enfants du monde entier. Entre sieste musicale et découvertes sonores pour accompagner les ateliers de l’après-midi.

La Maison des Petits du CENTQUATRE-PARIS

La Maison des Petits du CENTQUATRE-PARIS accueille les familles dans la Cabane, un espace convivial et lumineux. Un moment privilégié pour explorer des savoir-faire artistiques et artisanaux qui mettent tous les sens en éveil.

Ateliers de découverte du vivant par Vergers Urbains

Dans une ambiance estivale et festive, Vergers Urbains propose sur la Parcelle une série d’ateliers créatifs et pédagogiques autour du vivant, destinés aux familles avec enfants.

Chapeliers de demain, un atelier de customisation par Amiina TV ; Crédits : © Amiina TV

Têtes de gondoles, un atelier d’ornementation et de jeu par Hugo Béhérégaray ; Crédits : © Hugo Béhérégaray

Cahier de vacances spécial Métiers d’art, un atelier fanzine par 16b éditions ; Crédits : © 16b éditions

DJ sets par Radio Minus ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

La Maison des Petits du CENTQUATRE-PARIS sur la Parcelle ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

Ateliers de découverte du vivant par Vergers Urbains ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

Au programme à la Galerie du 19M

Exposition Mains d’avenir

Conçue comme une immersion dans les coulisses des Maisons d’art du 19M, l’exposition Mains d’avenir invite à découvrir à son rythme la richesse des savoir-faire et la diversité des métiers qui font vivre ces pratiques d’exception. Du dessinateur de broderie au chapelier, du bottier au couturier, du fleuriste de mode au parurier, elle met en lumière les gestes, les outils et les étapes de création, de la conception à la réalisation.

Pensée à la fois comme un parcours pédagogique et sensible, l’exposition propose une plongée au cœur de neuf Maisons résidentes du 19M : Atelier Montex, Desrues, ERES, Goossens, Lemarié, Lesage, Maison Michel, Massaro et Paloma. Elle donne à voir la précision des savoir-faire et la diversité des techniques qui aboutissent à des créations uniques.

En savoir plus sur l’exposition

Initiation au travail du flou, un atelier collaboratif par Paloma

Pour Mains d’avenir, la Galerie du 19M propose un atelier collaboratif gratuit où le public est convié à s’initier aux gestes de la création textile avec la Maison Paloma. Chaque participant peut découvrir une technique d’assemblage textile semblable à celle de la cotte de maille composée d’anneaux qui, une fois entrelacés, forment une structure à la fois souple et résistante.

Atelier collaboratif de broderie par Atelier Montex

À l’occasion de Mains d’avenir, la Galerie du 19M convie le public à s’initier aux gestes de la broderie. Imaginé par Atelier Montex, Maison de broderie résidente du 19M, ce projet collaboratif propose à chacun de contribuer, perle par perle, à créer une œuvre commune.

Exposition Mains d’avenir ; Crédits : © le19M – Margaux Salarino

Exposition Mains d’avenir ; Crédits : © le19M – Margaux Salarino

Exposition Mains d’avenir ; Crédits : © le19M – Margaux Salarino

Initiation au travail du flou, un atelier collaboratif par Paloma ; Crédits : © le19M – Margaux Salarino

Atelier collaboratif de broderie par Atelier Montex ; Crédits : © le19M – Margaux Salarino

Informations pratiques

Le billet vous donne accès à l’ensemble des activités proposées tout au long de l’après-midi, dans la limite des places disponibles. Tous les ateliers de l’après-midi sont proposés en continu de 14h à 18h (créneaux de 30 minutes).

Les ateliers sont accessibles à partir de 4 ans, sauf l’atelier collaboratif de broderie, à partir de 10 ans. La Maisons des Petits est accessible pour les enfants de la naissance à 5 ans révolus, de 15h à 18h. Retrouvez le programme détaillé ici



La Galerie du 19M propose une journée gratuite de découverte des gestes et des savoir-faire pensée pour les enfants ! Au programme : ateliers, DJ sets, douceurs glacées, jeux d’eau sur la Parcelle et exposition « Mains d’avenir » et ateliers participatifs à la Galerie du 19M.

Le samedi 27 juin 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00

La Galerie du 19M 2, Place Skanderbeg 75019 Paris

Métro -> E : Rosa Parks (Paris) (539m)

Bus -> 3545239 : Parc du Millénaire (Paris) (Aubervilliers) (80m)

Vélib -> Madeleine Vionnet (216.66m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.le19m.com/fr/agenda/a-vos-mains-journee-de-decouverte-des-metiers-dart https://www.facebook.com/Le19M/ https://www.facebook.com/Le19M/



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