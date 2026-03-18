Initiation à la couture : réalisez votre première création ! Médiathèque Virginia Woolf Paris
Initiation à la couture : réalisez votre première création ! Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 27 juin 2026.
Le temps d’un atelier, initiez vous aux bases de la couture en confectionnant un objet pratique et utile :
un tote bag.
Pas besoin de savoir coudre, tout est guidé pas à pas dans une ambiance conviviale.
Vous pourrez également customisé votre sac avec un motif découpé avec la découpeuse vinyle !
Si vous souhaitez le choisir, nous vous conseillons de participer également à l’atelier découpeuse vinyle qui aura lieu le même jour de 10h30 à 12h30.
SUR INSCRIPTION
(A partir de 12 ans)
Découvrez la couture à la machine à travers un atelier ludique et accessible à tous et à toutes, même sans expérience.
Le samedi 27 juin 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit
Au 01 44 08 12 71 ou à mediatheque.virginia.woolf@paris.fr
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T17:00:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR
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