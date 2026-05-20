Toshiki Soejima New Morning Paris

Avec son premier album « True », Soejima invite l’auditeur dans un journal intime sonore, un monde d’accords chatoyants, de phrasés subtils et d’émotion sincère. Inspiré par la soul intemporelle d’Eric Clapton et la profondeur expressive de Larry Carlton et de Tak Matsumoto (B’z), sa musique fait le pont entre les époques et les genres, transformant chaque mélodie en dialogue entre le coeur et le savoir-faire.

Au-delà de la scène, Soejima dirige « Soul Guitar Lab », une école de guitare en ligne innovante où la technique rencontre l’expression personnelle. Sa conviction est simple : le véritable talent musical commence quand on trouve son propre son. À travers ses cours et ses performances, il connecte musiciens et auditeurs du monde entier, favorisant une communauté ancrée dans la créativité et la curiosité.

Des rues tranquilles de Shizuoka à la scène internationale, Toshiki Soejima continue de façonner un son à la fois introspectif et universel, un voyage au coeur même de l’âme du son.

= Ils en parlent =

« Au début, j’ai honnêtement cru à une blague. Même maintenant, je n’ai pas vraiment réalisé » : Eric Clapton a désigné Toshiki Soejima comme l’un de ses guitaristes japonais contemporains préférés.

Tomo Fujita qualifie Toshiki Soejima de « roi de la guitare neo soul », après un jeu d’ensemble.

Le magazine Mikiki de Tower Records annonce qu’une nouvelle étoile montante de la neo soul émerge à l’Est.

Stereofox : « Aujourd’hui est un bon jour car l’EP complet Tokyo (jazzhop) du légendaire guitariste neo soul japonais Toshiki Soejima et de son épouse Nahokimama est enfin révélé au grand jour. »

Les notes ondulent comme des échos de mémoire, traversant le blues, le jazz et la neo soul. Chaque son émanant de la guitare de Toshiki Soejima semble respirer, tendre, contemplatif et vivant.

Le dimanche 07 juin 2026

de 19h30 à 23h00

payant prix : 32.78 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-08T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T19:30:00+02:00_2026-06-07T23:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20260607-7727-toshiki-soejima.html



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