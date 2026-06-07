Cache-cache du stock – Expostion STOCK La Poste Rodier Paris
Cache-cache du stock – Expostion STOCK La Poste Rodier Paris samedi 27 juin 2026.
Dans «Cache-cache du stock», les enfants conçoivent une maquette qui dissimule un élément ou une émotion de leur choix. Leur mission : imaginer un lieu, un système d’accès et une manière de protéger ce «trésor». Entre jeu, dessin et construction, ils explorent la notion de stockage en créant leur propre dispositif architectural !
INFORMATIONS
Public
Ateliers enfants 8-14 ans
Les parents sont les bienvenus pour accompagner les enfants
Conception et animation
Coralie Jechoux, créatrice de contenu @bycoraliee
Partenaire média
Paris Mômes
Exposition avec le soutien de
La Ville de Paris et La Métropole du Grand Paris
Parrain de l’exposition
Sogaris
Partenaire de l’exposition
La Poste Immobilier
Partenaire média de l’exposition
Tema.archi
Dans le cadre de l’exposition stock à la Poste Rodier Paris 9.
Prêt·es à explorer les mystères des architectures du stock ?
Du samedi 27 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 15h30
gratuit Public enfants. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T15:30:00+02:00;2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T15:30:00+02:00
La Poste Rodier 30-32 rue Louise-Emilie de la Tour d’Auvergne 75009 Paris
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/visites-activites/13351-cache-cache-du-stock.html
Afficher la carte du lieu La Poste Rodier et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Vide-grenier des Amandiers Amandiers – Menilmontant PARIS 7 juin 2026
- 24e Grand vide-greniers rues Pixérécourt et de Belleville Rue Pixérécourt & rue de Belleville à Paris 20e Paris 7 juin 2026
- La Course des héros Domaine de Saint-Cloud Paris 7 juin 2026
- 5ème Vide-greniers dimanche 7 juin 2026 rue du Groupe Manouchian, dans le 20ème Saint-Fargeau Paris 7 juin 2026
- 2ème édition de la course « La Fusion » au Parc Sportif Charles Moureu Stade Charles Moureu PARIS 7 juin 2026