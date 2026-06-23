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CONCERT SOUL & FUNK AU KIOSQUE NELSON MANDELA – PARIS Jardin nelson mandela paris

CONCERT SOUL & FUNK AU KIOSQUE NELSON MANDELA – PARIS Jardin nelson mandela paris

CONCERT SOUL & FUNK AU KIOSQUE NELSON MANDELA – PARIS Jardin nelson mandela paris samedi 27 juin 2026.

Lieu : Jardin nelson mandela

Adresse : 32 Rue Berger

Ville : 75001 paris

Département : Paris

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Notre groupe vous invite à un concert en plein air au
Kiosque Nelson Mandela, situé à Châtelet-Les Halles, dans le Jardin Nelson
Mandela (Paris 1er).

Au programme : un voyage musical aux sonorités
Soul et Funk, porté par des grooves irrésistibles, des reprises incontournables
et une énergie festive à partager entre amis, en famille ou simplement au gré
d’une promenade.

@soulfriends77

Retrouvez les Soul Friends pour faire vibrer Châtelet-Les-Halles au son de la Soul et du Funk !
Le samedi 27 juin 2026
de 12h30 à 14h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T15:30:00+02:00
fin : 2026-06-27T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T12:30:00+02:00_2026-06-27T14:00:00+02:00

Jardin nelson mandela 32 Rue Berger  75001 75001 Parisparis
+33788062071 cedric.moyat@gmail.com


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