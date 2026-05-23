Brunch créatif Feuille Blanche, Café Noir Paris

Brunch Créatif à Paris — l’atelier brunch qui mêle créativité, douceur et moment pour soi

Et si votre prochain brunch à Paris devenait aussi un vrai moment de création ?

Chez Feuille Blanche, Café Noir, nous lançons les Brunchs Créatifs : un nouveau rendez-vous pensé pour celles et ceux qui cherchent une activité créative à Paris, un atelier adulte chaleureux ou simplement une manière différente de profiter de leur week-end.

Le temps d’une matinée ou d’un déjeuner prolongé, installez-vous dans l’ambiance intimiste du café. Autour d’un brunch maison, laissez place à votre créativité!

Peinture, aquarelle, dessin, collage, expérimentation artistique…

Ici, pas de pression de résultat ni besoin de savoir dessiner.

On vient pour explorer, souffler, rencontrer, créer et partager un vrai bon moment.

Que vous veniez seul(e), entre amis ou pour un brunch entre copines à Paris, ce format a été imaginé comme une parenthèse créative au cœur du week-end.

Le brunch comprend :

— une boisson chaude et boisson froide

— un cake salé maison

— une douceur sucrée maison

— tout le matériel créat

Dans un petit groupe de 6 à 8 personnes maximum pour préserver une atmosphère conviviale et inspirante.

Plus qu’un simple atelier brunch à Paris, les Brunchs Créatifs sont une invitation à ralentir. Alors prenez du temps pour vous et découvrez le café et la créativité autrement.

Une activité week-end à Paris idéale pour :

— déconnecter du quotidien

— rencontrer de nouvelles personnes

— réveiller sa créativité

— vivre une expérience artistique accessible et chaleureuse

Feuille Blanche, Café Noir — Paris 17 / Batignolles

Tarif : 45€

Sur réservation uniquement

Et si votre prochain brunch à Paris devenait aussi un vrai moment de création ?

Le samedi 27 juin 2026

de 12h30 à 14h30

payant

45€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T15:30:00+02:00

fin : 2026-06-27T17:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T12:30:00+02:00_2026-06-27T14:30:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue truffaut 75017 Paris



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