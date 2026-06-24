Chess running sur les berges d’Annette K Annette K Paris

Et si on passait l’après-midi à jouer aux échecs ?

Des échiquiers sont dispos en libre accès dimanche 28 juin dès 15h sur les Berges d’Annette K.

En parallèle, pour les plus motivés : un tournoi d’échecs insolite pour les amateurs d’échecs et de course. Les matchs se disputent comme d’habitude avec pour seule particularité… que la pendule est située à une dizaine de mètres de l’échiquier. Il faudra donc courir relativement vite et être suffisamment endurant pour ne pas être à court de temps avant la fin de la partie.

Pour les moins endurants, il faudra tenter d’achever la partie en peu de coups pour courir le moins possible !

Après-midi échecs sur les berges du bateau Annette K avec échiquiers en libre-service et activité chess-running.

Le dimanche 28 juin 2026

de 15h00 à 19h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T15:00:00+02:00_2026-06-28T19:00:00+02:00

Annette K Port Javel 75015 Paris

https://chessagenda.com/events/25526e5d-862f-4e9f-a42f-9da27a13cb22



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