Visite guidée en langue des signes française (LSF) Palais de Tokyo Paris
Visite guidée en langue des signes française (LSF) Palais de Tokyo Paris dimanche 28 juin 2026.
Le Palais de Tokyo vous invite à une visite guidée en LSF avec Léandre Chevreau, médiateur sourd, pour découvrir les expositions de la saison Normes Corps au Palais de Tokyo.
Gratuit sur réservation par mail (catalinamartinez@palaisdetokyo.com) ou SMS (06 23 90 96 59).
Visite guidée en langue des signes française (LSF) des expositions de la saison « Normes Corps »
Le samedi 12 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
Le samedi 11 juillet 2026
de 15h00 à 16h00
Le dimanche 28 juin 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Gratuit sur réservation par mail (catalinamartinez@palaisdetokyo.com) ou SMS (06 23 90 96 59).
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T15:00:00+02:00_2026-06-28T16:00:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T16:00:00+02:00;2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T16:00:00+02:00
Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris
https://palaisdetokyo.com/evenement/visite-guidee-en-lsf/?_gl=1%2a77nutr%2a_up%2aMQ..%2a_ga%2aODkzNTI1Mjk2LjE3ODAzMjY3NTg.%2a_ga_123%2aczE3ODAzMjY3NTgkbzEkZzEkdDE3ODAzMjcyNjYkajYwJGwwJGgxMDc4ODkwMzY3%2a_ga_XLXE8XP511%2aczE3ODAzMjY3NTgkbzEkZzEkdDE3ODAzMjcyNjYkajYwJGwwJGgw +33623909659 catalinamartinez@palaisdetokyo.com https://www.facebook.com/palaisdetokyo https://www.facebook.com/palaisdetokyo
Afficher la carte du lieu Palais de Tokyo et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Sportives : Danse sur la place Marek Edelman Place Marek Edelman Paris 3 juin 2026
- Eveil à la lecture et au mouvement avec la fondation l’école des loisirs Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 3 juin 2026
- Permanence prévention et dépistage, Quartier Jeunes, Paris 3 juin 2026
- Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris 3 juin 2026
- Roland-Garros réinvestit la place de la Concorde Place de la Concorde Paris 3 juin 2026