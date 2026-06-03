Visite guidée en langue des signes française (LSF) Palais de Tokyo Paris

Le Palais de Tokyo vous invite à une visite guidée en LSF avec Léandre Chevreau, médiateur sourd, pour découvrir les expositions de la saison Normes Corps au Palais de Tokyo.

Gratuit sur réservation par mail (catalinamartinez@palaisdetokyo.com) ou SMS (06 23 90 96 59).

Visite guidée en langue des signes française (LSF) des expositions de la saison « Normes Corps »

Le samedi 12 septembre 2026

de 15h00 à 16h00

Le samedi 11 juillet 2026

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 28 juin 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Gratuit sur réservation par mail (catalinamartinez@palaisdetokyo.com) ou SMS (06 23 90 96 59).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T15:00:00+02:00_2026-06-28T16:00:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T16:00:00+02:00;2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T16:00:00+02:00

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris

https://palaisdetokyo.com/evenement/visite-guidee-en-lsf/?_gl=1%2a77nutr%2a_up%2aMQ..%2a_ga%2aODkzNTI1Mjk2LjE3ODAzMjY3NTg.%2a_ga_123%2aczE3ODAzMjY3NTgkbzEkZzEkdDE3ODAzMjcyNjYkajYwJGwwJGgxMDc4ODkwMzY3%2a_ga_XLXE8XP511%2aczE3ODAzMjY3NTgkbzEkZzEkdDE3ODAzMjcyNjYkajYwJGwwJGgw +33623909659 catalinamartinez@palaisdetokyo.com https://www.facebook.com/palaisdetokyo https://www.facebook.com/palaisdetokyo



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