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Visite guidée en langue des signes française (LSF) Palais de Tokyo Paris

Visite guidée en langue des signes française (LSF) Palais de Tokyo Paris

Visite guidée en langue des signes française (LSF) Palais de Tokyo Paris dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Palais de Tokyo

Adresse : 13 Avenue du Président Wilson

Ville : 75116 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Tarif : <p>Gratuit sur réservation par mail (catalinamartinez@palaisdetokyo.com) ou SMS (06 23 90 96 59).</p>

Le Palais de Tokyo vous invite à une visite guidée en LSF avec Léandre Chevreau, médiateur sourd, pour découvrir les expositions de la saison Normes Corps au Palais de Tokyo.

Gratuit sur réservation par mail (catalinamartinez@palaisdetokyo.com) ou SMS (06 23 90 96 59).

Visite guidée en langue des signes française (LSF) des expositions de la saison « Normes Corps »
Le samedi 12 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
Le samedi 11 juillet 2026
de 15h00 à 16h00
Le dimanche 28 juin 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit

Gratuit sur réservation par mail (catalinamartinez@palaisdetokyo.com) ou SMS (06 23 90 96 59).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T15:00:00+02:00_2026-06-28T16:00:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T16:00:00+02:00;2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T16:00:00+02:00

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson  75116 Paris
https://palaisdetokyo.com/evenement/visite-guidee-en-lsf/?_gl=1%2a77nutr%2a_up%2aMQ..%2a_ga%2aODkzNTI1Mjk2LjE3ODAzMjY3NTg.%2a_ga_123%2aczE3ODAzMjY3NTgkbzEkZzEkdDE3ODAzMjcyNjYkajYwJGwwJGgxMDc4ODkwMzY3%2a_ga_XLXE8XP511%2aczE3ODAzMjY3NTgkbzEkZzEkdDE3ODAzMjcyNjYkajYwJGwwJGgw +33623909659 catalinamartinez@palaisdetokyo.com https://www.facebook.com/palaisdetokyo https://www.facebook.com/palaisdetokyo


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