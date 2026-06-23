Jeu de piste au coeur du Quartier Latin : Le Paris est tout vert Square Paul Langevin PARIS
Jeu de piste au coeur du Quartier Latin : Le Paris est tout vert Square Paul Langevin PARIS dimanche 28 juin 2026.
Harry est mort
Alors que les enquêteurs fouillent la
maison à la recherche de pièces à conviction, la découverte du corps
d’Harry soulève une multitude de questions troublantes : le meurtrier
aurait-il agi pendant que Lucie planifiait son coup ? Lucie elle-même
aurait-elle été victime de manipulation ?
Résolvez l’enquête
Au cœur du Quartier Latin, de la
pittoresque rue Mouffetard, à l’impressionnant Panthéon, en passant par
des recoins parmi les plus verdoyants de Paris, tentez de démêler les
fils de cette sombre affaire et de découvrir la vérité sur la
mystérieuse mort d’Harry. L’enquête promet d’être aussi captivante que
palpitante. Êtes-vous prêts à relever le défi ?
Lorsque Lucie est appréhendée dans le Quartier Latin, des enquêteurs se dépêchent de se rendre à son domicile pour y rechercher des preuves. À leur arrivée, ils sont accueillis par une scène macabre : le corps sans vie de son mari, Harry. Effondrée, Lucie clame son innocence et affirme avoir été manipulée…
Le samedi 18 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
Le dimanche 28 juin 2026
de 14h30 à 16h00
payant
- Tarif :18€
- Tarif -25 ans :15€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-18T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T14:30:00+02:00_2026-06-28T16:00:00+02:00;2026-07-18T14:30:00+02:00_2026-07-18T16:00:00+02:00
Square Paul Langevin 20, rue Monge 75005 PARIS
https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/le-paris-est-tout-vert/ +33638589051
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