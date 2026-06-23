Jeu de piste au coeur du Quartier Latin : Le Paris est tout vert Square Paul Langevin PARIS dimanche 28 juin 2026.

Harry est mort

Alors que les enquêteurs fouillent la

maison à la recherche de pièces à conviction, la découverte du corps

d’Harry soulève une multitude de questions troublantes : le meurtrier

aurait-il agi pendant que Lucie planifiait son coup ? Lucie elle-même

aurait-elle été victime de manipulation ?

Résolvez l’enquête

Au cœur du Quartier Latin, de la

pittoresque rue Mouffetard, à l’impressionnant Panthéon, en passant par

des recoins parmi les plus verdoyants de Paris, tentez de démêler les

fils de cette sombre affaire et de découvrir la vérité sur la

mystérieuse mort d’Harry. L’enquête promet d’être aussi captivante que

palpitante. Êtes-vous prêts à relever le défi ?

Lorsque Lucie est appréhendée dans le Quartier Latin, des enquêteurs se dépêchent de se rendre à son domicile pour y rechercher des preuves. À leur arrivée, ils sont accueillis par une scène macabre : le corps sans vie de son mari, Harry. Effondrée, Lucie clame son innocence et affirme avoir été manipulée…

Le samedi 18 juillet 2026

de 14h30 à 16h00

Le dimanche 28 juin 2026

de 14h30 à 16h00

payant

Tarif :18€

Tarif -25 ans :15€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-18T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T14:30:00+02:00_2026-06-28T16:00:00+02:00;2026-07-18T14:30:00+02:00_2026-07-18T16:00:00+02:00

Square Paul Langevin 20, rue Monge 75005 PARIS

https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/le-paris-est-tout-vert/ +33638589051



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