BHLM : la bibliothèque Jacqueline de Romilly hors les murs Jardin René Binet PARIS
BHLM : la bibliothèque Jacqueline de Romilly hors les murs Jardin René Binet PARIS jeudi 9 juillet 2026.
Rendez-vous au jardin René Binet pour des lectures et des jeux avec l’équipe de la bibliothèque Jacqueline de Romilly. Nous y serons accompagné·es de nos voisins du Petit Ney !
Tous les jeudis de 10h30 à 11h30, du 9 juillet au 27 août 2026
Du jeudi 09 juillet 2026 au jeudi 27 août 2026 :
jeudi
de 10h30 à 11h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T13:30:00+02:00
fin : 2026-08-27T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T11:30:00+02:00;2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T11:30:00+02:00;2026-07-23T10:30:00+02:00_2026-07-23T11:30:00+02:00;2026-07-30T10:30:00+02:00_2026-07-30T11:30:00+02:00;2026-08-06T10:30:00+02:00_2026-08-06T11:30:00+02:00;2026-08-13T10:30:00+02:00_2026-08-13T11:30:00+02:00;2026-08-20T10:30:00+02:00_2026-08-20T11:30:00+02:00;2026-08-27T10:30:00+02:00_2026-08-27T11:30:00+02:00
Jardin René Binet 54, rue René-Binet 75018 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/les-bibliotheques-hors-les-murs-en-2025-81457
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