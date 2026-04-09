BHLM : la bibliothèque Jacqueline de Romilly hors les murs Jardin René Binet PARIS

Rendez-vous au jardin René Binet pour des lectures et des jeux avec l’équipe de la bibliothèque Jacqueline de Romilly. Nous y serons accompagné·es de nos voisins du Petit Ney !

Tous les jeudis de 10h30 à 11h30, du 9 juillet au 27 août 2026

Du jeudi 09 juillet 2026 au jeudi 27 août 2026 :

jeudi

de 10h30 à 11h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T13:30:00+02:00

fin : 2026-08-27T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T11:30:00+02:00;2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T11:30:00+02:00;2026-07-23T10:30:00+02:00_2026-07-23T11:30:00+02:00;2026-07-30T10:30:00+02:00_2026-07-30T11:30:00+02:00;2026-08-06T10:30:00+02:00_2026-08-06T11:30:00+02:00;2026-08-13T10:30:00+02:00_2026-08-13T11:30:00+02:00;2026-08-20T10:30:00+02:00_2026-08-20T11:30:00+02:00;2026-08-27T10:30:00+02:00_2026-08-27T11:30:00+02:00

Jardin René Binet 54, rue René-Binet 75018 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/les-bibliotheques-hors-les-murs-en-2025-81457



Afficher la carte du lieu Jardin René Binet et trouvez le meilleur itinéraire

