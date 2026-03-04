BIA FERREIRA + LA DAME BLANCHE, Canal 93, Bobigny

BIA FERREIRA + LA DAME BLANCHE Jeudi 12 mars, 20h00 Canal 93 Seine-Saint-Denis

Prévente 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T20:00:00+01:00 – 2026-03-12T22:59:00+01:00

Fin : 2026-03-12T20:00:00+01:00 – 2026-03-12T22:59:00+01:00

Un concert inédit où Bia Ferreira et la Dame Blanche, deux puissantes artistes latino-américaines partagent pour la première fois la scène. Chacune dans son style et dans sa langue natale, porte une musique à la fois organique, ancrée dans les racines des musiques afro, marquées par les rythmes urbains et porteuse d’un message fondamental pour l’avenir. Chacune et ensemble, elles partageront l’esprit de révolte, la joie et la sororité.

BIA FERREIRA

L’artiste afro-brésilienne Bia Ferreira mêle afrobeat, R&B, reggae et soul dans un solo guitare – voix authentique. Se définissant elle-même comme une artiviste, elle élève sa voix contre le racisme, et pour les droits des femmes et l’amour. Révélée en 2017 avec Cota Não É Esmola, elle se produit aujourd’hui dans le monde entier avec des textes en portugais qui frappent par leur force et leur sincérité. Chanteuse, autrice-compositrice, militante antiraciste et grande défenseuse de la communauté LGBTQIA+ dans le monde, l’artiste brésilienne Bia Ferreira définit sa musique comme de la MMP ( música de mulher preta), comprenez de la « musique de femme noire ».

LA DAME BLANCHE

La Dame Blanche, chanteuse et flûtiste afro-cubaine, propose une musique urbaine et mystique, alliant mélodie et messages sur la liberté et la résilience. Elle mêle ses racines afro-cubaines à des sonorités hip-hop, reggae, dancehall et reggaeton. La chanteuse et flûtiste Yaite Ramos Rodriguez s’est imposée en quelques années comme une véritable alchimiste de la musique urbaine afro-latine. Sa voix altière, son flow précis, sa grâce féline et le concours des esprits, créent en concert une atmosphère unique empreinte de spiritualité.

Le concert sera précédé d’une Masterclass de Bia Ferreira sur l’Artivisme Musical – à 14h, en partenariat avec le Festival Les Femmes s’en mêlent.

CONCERT DEBOUT

Canal 93 63 avenue Jean Jaurès, 93000 Bobigny

Il est tourné essentiellement vers les pratiques artistiques des jeunes du territoire, en lien avec les musiques et danses urbaines et le numérique.

Avec sa salle de concert de 396 places dotée d’une acoustique exceptionnelle et ses studios de répétition équipés, ses studios de danse, d’enregistrement et de podcast, Canal 93 a été conçu comme un lieu destiné à accueillir les pratiques émergentes et à permettre l’exercice des droits culturels.

T1 – Libération

