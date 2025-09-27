Bib’ de plein air pour tous Les Achards

Bib’ de plein air pour tous Les Achards jeudi 9 juillet 2026.

Bib’ de plein air pour tous

Plan d’eau du Bibrou Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :
2026-07-09

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Plan d’eau du Bibrou Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93  bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

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English :

L’événement Bib’ de plein air pour tous Les Achards a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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