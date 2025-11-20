Bib & Draw, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Bib & Draw Samedi 18 avril, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

A la manière des Drink & Draw Bordeaux, l’espace Art & Image propose un rendez-vous aux dessinateur.trices amateur.trices confirmé.es ou simple curieux.ses pour dessiner à la bibliothèque avec une contrainte thématique.

Vous dessinerez en fonction du thème proposé qui vous sera dévoilé le jour même, vous aurez des livres pour vous inspirer et du matériel sera à votre disposition si besoin !

Drink & Draw Bordeaux

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Un rendez-vous pour dessiner à la bibliothèque en toute convivialité ! dessin art

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