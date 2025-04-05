Biblio champêtre Missillac Saint-Gildas-des-Bois
Biblio champêtre Missillac Saint-Gildas-des-Bois vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Gildas-des-Bois
Biblio champêtre Missillac
étang des platanes Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 11:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Au bord de l’étang, à l’ombre des arbres ou sous un parasol, petits ou grands, pourront partager la même envie d’évasion, de rêve, de partage et de plaisir…
Tout public accès libre prévoir un plaid Annulation en cas de pluie
Vendredi 17 juillet de 10h à 11h30 à l’étang des Platane
Sans inscription
Gratuit, tout public
Renseignements 02 40 66 74 64 .
étang des platanes Saint-Gildas-des-Bois 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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L’événement Biblio champêtre Missillac Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44
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