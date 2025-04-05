Saint-Gildas-des-Bois

Biblio champêtre Missillac

étang des platanes Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 11:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Au bord de l’étang, à l’ombre des arbres ou sous un parasol, petits ou grands, pourront partager la même envie d’évasion, de rêve, de partage et de plaisir…

Tout public accès libre prévoir un plaid Annulation en cas de pluie

Vendredi 17 juillet de 10h à 11h30 à l’étang des Platane

Sans inscription

Gratuit, tout public

Renseignements 02 40 66 74 64 .

étang des platanes Saint-Gildas-des-Bois 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Biblio champêtre Missillac Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44