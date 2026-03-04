Bibliophiles de Guyenne : Jules Delpit historien bordelais présenté par Christophe Blanquie, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Bibliophiles de Guyenne : Jules Delpit historien bordelais présenté par Christophe Blanquie Lundi 9 mars, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T17:30:00+01:00 – 2026-03-09T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-09T17:30:00+01:00 – 2026-03-09T19:00:00+01:00

Jules Delpit (1818-1892) a consacré sa vie à l’histoire de Bordeaux. Ce remarquable organisateur dote la ville de deux institutions marquantes : la Société des archives historiques de la Gironde en 1858-59 et la Société des bibliophiles de Guyenne en 1866. Il est également le premier responsable scientifique de la Commission de publication des archives municipales et le premier président de la Société archéologique de Bordeaux. Il construit donc une autorité à la fois centrale et officieuse, puisqu’il n’a d’autre titre que celui de secrétaire général de la Société des archives historiques. Bordeaux lui doit des outils de travail comme des catalogues, des éditions de référence d’archives et de chroniques, ainsi que des essais. Mais il exerce une autre forme de magistère, en collaborant à des journaux bordelais, tantôt chroniquant, tantôt intervenant, en tant qu’historien, dans les grands projets d’aménagement urbain.

Christophe Blanquie est historien moderniste, spécialiste du XVIIe siècle et plus particulièrement de la vénalité des offices et des présidiaux mais aussi des mémorialistes de cette période. Il est membre associé du Groupe de Recherches Interdisciplinaires sur l’Histoire du Littéraire de l’EHESS, où il a enseigné. Ses travaux sur les mémorialistes et leur correspondance l’ont conduit à assumer jusqu’en 2004 le secrétariat de rédaction des Cahiers Saint-Simon puis, à compter de 2012, la présidence de la Société des amis de Bussy-Rabutin et la direction de la revue Rabutinages, dont il édite la série Horizons.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Illustration: Extrait de : Radicalement historien, Jules Delpit (1808-1892), Christophe Blanquie, Les Editions de l’Entre-deux-Mers, 2024