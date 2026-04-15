CONFÉRENCES de ANTOINE BUQUEN « Photographie et anthropologie : les luttes autochtones au Brésil », Centre Jean Moulin, Bordeaux

CONFÉRENCES de ANTOINE BUQUEN « Photographie et anthropologie : les luttes autochtones au Brésil » Mercredi 15 avril, 19h00 Centre Jean Moulin Gironde

Tarif plein 10€ / Tarif TBM fid’ 5€ / Gratuit pour les adhérent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T20:30:00+02:00

Mercredi 15 avril à 19h (ou samedi 25 avril à 18h30 à la Maison Bourbon) deux soirées pour écouter la conférence d’Antoine Buquen.

Originaire de Pont-l’Abbé (29), Antoine Buquen est photographe et anthropologue. Il croise ces deux approches pour interroger la construction de l’identité individuelle et ses liens avec l’environnement. Son travail s’ancre dans le quotidien, le vernaculaire et les gestes ordinaires qui façonnent nos modes de vie et notre rapport à nous-mêmes. Après des projets introspectifs liés à son histoire personnelle, il a orienté sa recherche vers l’altérité, en documentant des modes de vie éloignés du sien. Ses projets explorent les relations entre individus et territoires. Depuis cinq ans, il mène au Brésil une recherche sur l’identité ethnique et son rapport à la terre, mêlant photographie argentique, son et données anthropologiques.

Deux dates pour participer àla conférence d’Antoine Buquen

→ Mercredi 15 avril à 19h – CENTRE JEAN MOULIN

→ Samedi 25 avril à 18h30 – MAISON BOURBON

Centre Jean Moulin Place Jean Moulin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cdanslaboite/evenements/mer-15-04-photo-et-anthropologie-luttes-autochtones-au-bresil-de-a-buquen »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cdanslaboite/evenements/conference-les-luttes-autochtones-au-bresil-antoine-buquen-samedi-25-04 »}]

Mercredi 15 avril, 19h – Centre Jean Moulin Cdanslaboite Conférence

Antoine Buquen