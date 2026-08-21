Bibliothèque au château de la Tour, Château de La Tour, Orvault
dimanche 20 septembre 2026 · Château de La Tour · Orvault
Informations pratiques
Bibliothèque au château de la Tour Dimanche 20 septembre, 14h30 Château de La Tour Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
À l’occasion des Journées du patrimoine et matrimoine, les bibliothèques prennent place au château de la Tour pour un après-midi placé sous le signe des histoires.
Petits et grands pourront s’installer, feuilleter des livres, écouter des lectures à voix haute et profiter d’un espace convivial ouvert à tous.
Dimanche 20 septembre · de 14h30 à 18h30 · Château de la Tour · tout public
Château de La Tour Allée de la Tour, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire
La bibliothèque hors les murs au château de la Tour
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