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Bibliothèque au château de la Tour, Château de La Tour, Orvault

dimanche 20 septembre 2026 · Château de La Tour · Orvault

Bibliothèque au château de la Tour, Château de La Tour, Orvault

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de La Tour
Adresse
Allée de la Tour, Orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique

Bibliothèque au château de la Tour Dimanche 20 septembre, 14h30 Château de La Tour Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées du patrimoine et matrimoine, les bibliothèques prennent place au château de la Tour pour un après-midi placé sous le signe des histoires.
Petits et grands pourront s’installer, feuilleter des livres, écouter des lectures à voix haute et profiter d’un espace convivial ouvert à tous.
Dimanche 20 septembre · de 14h30 à 18h30 · Château de la Tour · tout public

Château de La Tour Allée de la Tour, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire
La bibliothèque hors les murs au château de la Tour

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