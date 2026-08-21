Bibliothèque au château de la Tour, Château de La Tour, Orvault

Informations pratiques

Bibliothèque au château de la Tour Dimanche 20 septembre, 14h30 Château de La Tour Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées du patrimoine et matrimoine, les bibliothèques prennent place au château de la Tour pour un après-midi placé sous le signe des histoires.

Petits et grands pourront s’installer, feuilleter des livres, écouter des lectures à voix haute et profiter d’un espace convivial ouvert à tous.

Dimanche 20 septembre · de 14h30 à 18h30 · Château de la Tour · tout public

Château de La Tour Allée de la Tour, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire

La bibliothèque hors les murs au château de la Tour