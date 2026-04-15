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Bibliothèque Humaine, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Bibliothèque Humaine, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Bibliothèque Humaine, Médiathèque José Cabanis, Toulouse samedi 16 mai 2026.

Lieu : Médiathèque José Cabanis

Adresse : 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse

Ville : 31506 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : entrée libre

Bibliothèque Humaine Samedi 16 mai, 14h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T14:30:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T14:30:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

Samedi 16 mai 14h30-18h
Et si vous empruntiez un Livre humain ? Un Livre en chair et en os, pour un moment de partage sans tabou, dans la douceur et le respect. Consultez le catalogue des livres disponibles sur place.

Avec l’association Bibliothèque humaine.
De 14h30-18h – Pôle Actualité (rez-de-chaussée)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Et si vous empruntiez un Livre humain ? Un Livre en chair et en os, pour un moment de partage sans tabou, dans la douceur et le respect. #atelier #Bibliothèque Humaine

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