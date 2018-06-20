Bibliothèque Humaine, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Bibliothèque Humaine Samedi 20 juin, 14h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Samedi 20 juin 14h30-18h

Et si vous empruntiez un Livre humain ? Un Livre en chair et en os, pour un moment de partage sans tabou, dans la douceur et le respect. Consultez le catalogue des livres disponibles sur place.

Avec l’association Bibliothèque humaine.

De 14h30-18h – Pôle Actualité (rez-de-chaussée)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Et si vous empruntiez un Livre humain ? Un Livre en chair et en os, pour un moment de partage sans tabou, dans la douceur et le respect. #atelier #Bibliothèque Humaine

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