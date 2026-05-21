Bibliothèque l’Heure Joyeuse au square René Viviani Square René Viviani Paris
Bibliothèque l’Heure Joyeuse au square René Viviani Square René Viviani Paris mardi 7 juillet 2026.
C’est l’été ! Les bibliothécaires de L’Heure Joyeuse vous donnent rendez-vous au grand air pour pour un moment convivial autour de la lecture et des jeux.
– Mardi 7 juillet | de 10h à 12h
– Jeudi 9 juillet | de 10h à 12h
– Jeudi 16 juillet | de 10h à 12h
– Mardi 21 juillet | de 10h à 12h
– Jeudi 23 juillet | de 10h à 12h
– Mardi 28 juillet | de 10h à 12h
– Jeudi 30 juillet | de 10h à 12h
– Mardi 4 août | de 10h à 12h
– Mardi 11 août| de 10h à 12h
– Mardi 18 août | de 10h à 12h
– Mardi 25 août | de 10h à 12h
Square Viviani : 2 rue du Fouarre 75005 Paris
Venez nous retrouver au square René Viviani
tous les mardis et jeudis du 7 au 31 juillet, de 10h à 12h
et tous les mardis du 4 au 29 août de 10h à 12h
Le mardi 25 août 2026
de 10h00 à 12h00
Le mardi 18 août 2026
de 10h00 à 12h00
Le mardi 11 août 2026
de 10h00 à 12h00
Le mardi 04 août 2026
de 10h00 à 12h00
Le jeudi 30 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le mardi 28 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le jeudi 23 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le mardi 21 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le mardi 07 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le jeudi 09 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le jeudi 16 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-25T15:00:00+02:00
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Square René Viviani 2, rue du Fouarre 75005 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-bibliotheques-hors-les-murs-en-2025-81457 +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin/?locale=fr_FR
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