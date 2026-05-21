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Bibliothèque l’Heure Joyeuse au square René Viviani Square René Viviani Paris

Bibliothèque l’Heure Joyeuse au square René Viviani Square René Viviani Paris

Bibliothèque l’Heure Joyeuse au square René Viviani Square René Viviani Paris mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Square René Viviani

Adresse : 2, rue du Fouarre

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 25 août 2026

C’est l’été ! Les bibliothécaires de L’Heure Joyeuse vous donnent rendez-vous au grand air pour pour un moment convivial autour de la lecture et des jeux.

– Mardi 7 juillet | de 10h à 12h
 – Jeudi 9 juillet | de 10h à 12h
– Jeudi 16 juillet | de 10h à 12h
– Mardi 21 juillet | de 10h à 12h
– Jeudi 23 juillet | de 10h à 12h
– Mardi 28 juillet | de 10h à 12h
– Jeudi 30 juillet | de 10h à 12h
– Mardi 4 août | de 10h à 12h
– Mardi 11 août| de 10h à 12h
– Mardi 18 août | de 10h à 12h
– Mardi 25 août | de 10h à 12h

Square Viviani : 2 rue du Fouarre 75005 Paris

Venez nous retrouver au square René Viviani
tous les mardis et jeudis du 7 au 31 juillet, de 10h à 12h
et tous les mardis du 4 au 29 août de 10h à 12h
Le mardi 25 août 2026
de 10h00 à 12h00
Le mardi 18 août 2026
de 10h00 à 12h00
Le mardi 11 août 2026
de 10h00 à 12h00
Le mardi 04 août 2026
de 10h00 à 12h00
Le jeudi 30 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le mardi 28 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le jeudi 23 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le mardi 21 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le mardi 07 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le jeudi 09 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le jeudi 16 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-25T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T12:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T12:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T12:00:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T12:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T12:00:00+02:00;2026-08-04T10:00:00+02:00_2026-08-04T12:00:00+02:00;2026-08-11T10:00:00+02:00_2026-08-11T12:00:00+02:00;2026-08-18T10:00:00+02:00_2026-08-18T12:00:00+02:00;2026-08-25T10:00:00+02:00_2026-08-25T12:00:00+02:00

Square René Viviani 2, rue du Fouarre  75005 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-bibliotheques-hors-les-murs-en-2025-81457 +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin/?locale=fr_FR


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