Bibliothèque vivante, Place Grandclément, Villeurbanne

Bibliothèque vivante Samedi 20 juin, 14h00 Place Grandclément Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:30:00+02:00

Ça vous dirait d’écouter un livre vivant ? ZEST vous propose de participer à une bibliothèque vivante. Venez écouter un livre vivant, une personne qui vous partage son parcours de vie en lien avec les questions de santé mentale. Un moment d’échange intimiste et privilégié pour ouvrir son regard !

Tout public

Place Grandclément Place Grandclément

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Ça vous dirait d’écouter un livre vivant ? Venez écouter une personne qui vous partage son parcours de vie en lien avec les questions de santé mentale.

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