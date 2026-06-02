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Bibliothèque vivante, Place Grandclément, Villeurbanne

Bibliothèque vivante, Place Grandclément, Villeurbanne

Bibliothèque vivante, Place Grandclément, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.

Lieu : Place Grandclément

Adresse : Place Grandclément 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Bibliothèque vivante Samedi 20 juin, 14h00 Place Grandclément Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:30:00+02:00

Ça vous dirait d’écouter un livre vivant ? ZEST vous propose de participer à une bibliothèque vivante. Venez écouter un livre vivant, une personne qui vous partage son parcours de vie en lien avec les questions de santé mentale. Un moment d’échange intimiste et privilégié pour ouvrir son regard !

Tout public

Place Grandclément Place Grandclément
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Ça vous dirait d’écouter un livre vivant ? Venez écouter une personne qui vous partage son parcours de vie en lien avec les questions de santé mentale.

© DR

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