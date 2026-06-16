Biscarrosse

Bibliothèque vue sur mer

Plage sud Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Du lundi au samedi 11h-19h

Gratuit pour tous .

Plage sud Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 74 17 mediatheque@ville-biscarrosse.fr

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English : Bibliothèque vue sur mer

L’événement Bibliothèque vue sur mer Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Grands Lacs