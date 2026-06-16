Bibliothèque vue sur mer Biscarrosse
Bibliothèque vue sur mer Biscarrosse lundi 6 juillet 2026.
Biscarrosse
Bibliothèque vue sur mer
Plage sud Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 11:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Du lundi au samedi 11h-19h
Gratuit pour tous .
Plage sud Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 74 17 mediatheque@ville-biscarrosse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bibliothèque vue sur mer
L’événement Bibliothèque vue sur mer Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Grands Lacs
À voir aussi à Biscarrosse (Landes)
- Visite d’une brasserie artisanale Kanaha Beer Biscarrosse 16 juin 2026
- Soirée de présentation de la saison culturelle 2026/2027 de L’Arcanson Centre culturel L’Arcanson Biscarrosse 16 juin 2026
- Atelier de modelage Argiles Céramique Café Biscarrosse 17 juin 2026
- Cubasanga, la fiesta caribéenne les pieds dans l’eau Camping 5* Homair Mayotte Vacances Biscarrosse 19 juin 2026
- Marché des artisans créateurs Demi-lune Biscarrosse 20 juin 2026