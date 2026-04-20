Informations pratiques

Nébian

BIBLIS EN FOLIE PERSEVERANZA

2 rue du Professeur Calmette Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

À travers l’exemple des Cinque Terre, en Italie, ce documentaire explore les impacts du tourisme de masse sur l’environnement et les territoires, tout en mettant en lumière des initiatives concrètes, pour préserver ces espaces fragiles. À l’issue de la projection, la réalisatrice Céline Beauquel, habitante de Nébian, échangera avec le public.

52 minutes / VOSTFR / public ado/adulte

À travers l’exemple des Cinque Terre, en Italie, ce documentaire explore les impacts du tourisme de masse sur l’environnement et les territoires, tout en mettant en lumière des initiatives concrètes, pour préserver ces espaces fragiles. À l’issue de la projection, la réalisatrice Céline Beauquel, habitante de Nébian, échangera avec le public.

52 minutes / VOSTFR / public ado/adulte

Gratuit sur inscription

Une production de l’association Unisterre .

2 rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr

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English : BIBLIS EN FOLIE PERSEVERANZA

%C0 Using the example of the Cinque Terre in Italy, this documentary explores the impacts of mass tourism on the environment and local communities, while highlighting concrete initiatives to preserve these fragile areas. Following the screening, director Céline Beauquel, a resident of Nébian, will engage in a discussion with the audience.

52 minutes / Original version with French subtitles / Fo

L’événement BIBLIS EN FOLIE PERSEVERANZA Nébian a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS