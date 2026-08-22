Informations pratiques

Le Bec-Hellouin

Bien-être, détente, ressourcement, énergie.

LE MUSEE DE L’ART CULINAIRE 2 Rue du Quartier Burcy Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le jardin de Chantal et Jean-Jacques .

LE MUSEE DE L’ART CULINAIRE 2 Rue du Quartier Burcy Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 2 32 44 33 30

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English : Bien-être, détente, ressourcement, énergie.

L’événement Bien-être, détente, ressourcement, énergie. Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay