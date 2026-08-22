Bien-être, détente, ressourcement, énergie. Le Bec-Hellouin
samedi 19 septembre 2026 · Le Bec-Hellouin
Informations pratiques
Le Bec-Hellouin
Bien-être, détente, ressourcement, énergie.
LE MUSEE DE L’ART CULINAIRE 2 Rue du Quartier Burcy Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le jardin de Chantal et Jean-Jacques .
LE MUSEE DE L’ART CULINAIRE 2 Rue du Quartier Burcy Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 2 32 44 33 30
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English : Bien-être, détente, ressourcement, énergie.
L’événement Bien-être, détente, ressourcement, énergie. Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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