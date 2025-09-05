Biennale de gravure La Préb’ Saint-Pol-de-Léon

Biennale de gravure La Préb’ Saint-Pol-de-Léon samedi 2 mai 2026.

Biennale de gravure

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-02

Cette seconde biennale de gravure à la Préb’, qui célèbre l’art de la gravure dans toute sa diversité, est le fruit d’une collaboration entre la municipalité de Saint-Pol-de-Léon et l’association « L’entaille et le crayon ».

L’exposition offre une occasion unique de découvrir la richesse et la diversité des procédés et des techniques de la gravure contemporaine.

Elle constitue une plateforme d’échanges et de rencontres entre les artistes locaux et leurs homologues internationaux.

Ouverte le mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h. .

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Biennale de gravure Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-09-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX