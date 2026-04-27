Rencontre avec Nicolas Celnik et Juliette Brigand Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Rencontre avec Nicolas Celnik et Juliette Brigand

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:30:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Rencontre autour de leur ouvrage Un grain de sable dans la machine .

Marie, graphiste indépendante installée dans un village breton, vit et travaille connectée. Trop connectée, peut-être. Jusqu’au jour où une rencontre avec un collectif opposé à un projet d’antenne-relais fait vaciller ses habitudes.

À travers le parcours et les questionnements de Marie, Un grain de sable dans la machine explore l’emprise concrète des technologies sur nos vies, ainsi que leurs conséquences sociales, écologiques et politiques.

Portée par un dessin au crayon tout en nuances, cette fiction documentaire invite à repenser nos liens au numérique.

Réservation conseillée. .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

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English : Rencontre avec Nicolas Celnik et Juliette Brigand

L’événement Rencontre avec Nicolas Celnik et Juliette Brigand Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX