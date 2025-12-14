Festival Jazz’In Rosko Du classique au Jazz. Saint-Pol-de-Léon

Festival Jazz’In Rosko Du classique au Jazz.

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Roscoff à l’heure du jazz, 11ème Edition

Exceptionnellement les concerts du soir auront lieu à Saint-Pol-de-Leon.

Du classique au Jazz.

Le Samedi L’ensemble Matheus et Jean Spinosi

le Dimanche Pierre-yves Plat (pianiste virtuose)

La billetterie en ligne sera sur www.jazzinrosko.net .

Le nombre de places étant limité, pensez à réserver. .

