Festival Jazz’In Rosko Du classique au Jazz. Saint-Pol-de-Léon

Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
2026-05-16
Roscoff à l’heure du jazz, 11ème Edition
Exceptionnellement les concerts du soir auront lieu à Saint-Pol-de-Leon.
Du classique au Jazz.
Le Samedi L’ensemble Matheus et Jean Spinosi
le Dimanche Pierre-yves Plat (pianiste virtuose)
La billetterie en ligne sera sur www.jazzinrosko.net .
Le nombre de places étant limité, pensez à réserver. .
