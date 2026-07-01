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AGENDA · Gerstheim

Biennale de la mosaïque Gerstheim

samedi 8 août 2026 · Gerstheim

Biennale de la mosaïque Gerstheim

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
rue de l'Eglise
Ville
67150 Gerstheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Gerstheim

Biennale de la mosaïque

rue de l’Eglise Gerstheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Pour cette 5ème édition, Gérard BRAND (qui sera présent chaque dimanche) expose avec Philippe RONZAT, invité d’honneur.   .

rue de l’Eglise Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 30 20  mairie@gerstheim.fr

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English :

L’événement Biennale de la mosaïque Gerstheim a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du Grand Ried

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