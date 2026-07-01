Informations pratiques

Gerstheim

Biennale de la mosaïque

rue de l’Eglise Gerstheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Pour cette 5ème édition, Gérard BRAND (qui sera présent chaque dimanche) expose avec Philippe RONZAT, invité d’honneur. .

rue de l’Eglise Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 30 20 mairie@gerstheim.fr

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English :

L’événement Biennale de la mosaïque Gerstheim a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du Grand Ried