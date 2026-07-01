AGENDA · Gerstheim
Biennale de la mosaïque Gerstheim
samedi 8 août 2026 · Gerstheim
Informations pratiques
Gerstheim
Biennale de la mosaïque
rue de l’Eglise Gerstheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Pour cette 5ème édition, Gérard BRAND (qui sera présent chaque dimanche) expose avec Philippe RONZAT, invité d’honneur. .
rue de l’Eglise Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 30 20 mairie@gerstheim.fr
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English :
L’événement Biennale de la mosaïque Gerstheim a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du Grand Ried
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