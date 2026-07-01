Marché aux puces Gerstheim
dimanche 27 septembre 2026 · Gerstheim
Informations pratiques
Gerstheim
Marché aux puces
rue du Rhin Gerstheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 06:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Dans les rues du village, plusieurs centaines d’exposants permettent de chiner et de faire des affaires lors du marché aux puces et vide-grenier. La fête du village amène aussi son petit plus avec diverses animations pour petits et grands.
Les exposants doivent obligatoirement réserver leur emplacement. .
rue du Rhin Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 17 31 36 weickertmarc@gmail.com
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English :
L’événement Marché aux puces Gerstheim a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Grand Ried
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