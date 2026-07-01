Village de Noël Gerstheim

Village de Noël Gerstheim
samedi 28 novembre 2026 · Gerstheim
Informations pratiques
Gerstheim
Village de Noël
place de la Fontaine Gerstheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 15:00:00
fin : 2026-11-28 21:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Marché de Noël avec plus de trente exposants, animations, balade contée, crèche, illuminations, ambiance musicale, gourmandises,…
Stands de noël, concours de sapin, musique, crèche vivante, … restauration et buvettes… Tout ce qu’il faut pour séduire petits et grands autour de la féerie de Noël. .
place de la Fontaine Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 30 20 mairie@gerstheim.fr
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English :
Christmas market with more than thirty exhibitors, animations, storytelling, crib, illuminations, musical atmosphere, delicacies,…
L’événement Village de Noël Gerstheim a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Grand Ried
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