Informations pratiques

Gerstheim

Village de Noël

place de la Fontaine Gerstheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 15:00:00

fin : 2026-11-28 21:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Marché de Noël avec plus de trente exposants, animations, balade contée, crèche, illuminations, ambiance musicale, gourmandises,…

Stands de noël, concours de sapin, musique, crèche vivante, … restauration et buvettes… Tout ce qu’il faut pour séduire petits et grands autour de la féerie de Noël. .

place de la Fontaine Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 30 20 mairie@gerstheim.fr

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English :

Christmas market with more than thirty exhibitors, animations, storytelling, crib, illuminations, musical atmosphere, delicacies,…

L’événement Village de Noël Gerstheim a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Grand Ried