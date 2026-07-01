Informations pratiques

Gerstheim

La fête de l’Alsace

1 rue Reuchlin Gerstheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

L’Association des Amis de Henri Loux aura le plaisir de vous accueillir pour cette soirée consacrée à l’identité, à la culture et au

patrimoine alsaciens. Cette manifestation sera l’occasion de mettre l’Alsace à l’honneur à travers un programme varié que nous vous adressons en pièce jointe. Nous souhaitons ainsi célébrer la richesse de notre héritage régional et contribuer à sa

transmission auprès du plus grand nombre.

Le temps fort de la soirée sera la projection du film D’r Herr Maire , tourné en 1939 et adapté de la célèbre pièce de théâtre de Gustave Stoskopf, créée en 1898. Cette oeuvre majeure du patrimoine culturel alsacien constitue un témoignage précieux de la vie, des traditions et de l’esprit de notre région à la veille des bouleversements du XXe siècle. .

1 rue Reuchlin Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 30 20 amishenriloux@gmail.com

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English :

L’événement La fête de l’Alsace Gerstheim a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Grand Ried