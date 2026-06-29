Biennale de photographie Regards normands-iraniens projection Sept hivers à Théréran Coutances lundi 6 juillet 2026.

Coutances

Biennale de photographie Regards normands-iraniens projection Sept hivers à Théréran

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 18:15:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Dans le cadre de la Biennale de photographie Regards normands-iraniens

Projections du film SEPT HIVERS A TEHERAN de Steffi Niederzoll:

– Mercredi 1er juillet à 21h00 (Fête du cinéma, tarif 5€)

– Lundi 6 juillet à 18h15 (Tarifs habituels)

– Mardi 7 juillet à 17h45 (Tarifs habituels) .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : Biennale de photographie Regards normands-iraniens projection Sept hivers à Théréran

L’événement Biennale de photographie Regards normands-iraniens projection Sept hivers à Théréran Coutances a été mis à jour le 2026-06-23 par Coutances Tourisme