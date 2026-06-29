Biennale de photographie Regards normands-iraniens projection Sept hivers à Théréran Coutances
Biennale de photographie Regards normands-iraniens projection Sept hivers à Théréran Coutances lundi 6 juillet 2026.
Coutances
Biennale de photographie Regards normands-iraniens projection Sept hivers à Théréran
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:15:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Dans le cadre de la Biennale de photographie Regards normands-iraniens
Projections du film SEPT HIVERS A TEHERAN de Steffi Niederzoll:
– Mercredi 1er juillet à 21h00 (Fête du cinéma, tarif 5€)
– Lundi 6 juillet à 18h15 (Tarifs habituels)
– Mardi 7 juillet à 17h45 (Tarifs habituels) .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Biennale de photographie Regards normands-iraniens projection Sept hivers à Théréran
L’événement Biennale de photographie Regards normands-iraniens projection Sept hivers à Théréran Coutances a été mis à jour le 2026-06-23 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Coutances (Manche)
- Biennale de photographie Regards normands-iraniens projection Persepolis Coutances 29 juin 2026
- Coutances au fil des rues Coutances 30 juin 2026
- Little films festival Coutances 1 juillet 2026
- Cathédrale de Coutances montez dans les tours ! Place du Parvis Notre-Dame Coutances 1 juillet 2026
- Histoires flash au grand air contes en famille Jardin des plantes, obélisque Quesnel-Morinière Coutances 1 juillet 2026